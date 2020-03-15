شكرا لقرائتكم إيلسيتش يتبرع بكرة "السوبر هاتريك" إلى الأطباء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن نادي أتالانتا الإيطالي لكرة القدم أن مهاجمه السلوفيني جوسيب إيلسيتش تبرع بالكرة التي حصل عليها بعد رباعيته (سوبر هاتريك) في شباك فالنسيا الإسباني إلى مستشفى "جيوفاني الـ23" في بيرغامو كنوع من التضامن والامتنان للأطباء وطاقم التمريض على جهودهم في مكافحة فيروس كورونا المستجد.

وأوضح النادي أن اللاعب السلوفيني (31 عاماً) لم يتردد في التبرع بهذه الكرة كنوع من الدعم والامتنان لطاقم الأطباء والتمريض بالمستشفى.

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وقال اللاعب عبر موقع النادي الرسمي على الإنترنت : نحن أيضا بجانبكم يا ملائكتنا لنفوز بأهم مباراة. في إشارة إلى دعمه لجهود الأطباء والعاملين بالمستشفى في مكافحة هذا الفيروس الذي يهدد حياة الجميع.

وكان إيلسيتش قد حصل على هذه الكرة بعدما سجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك) في شباك فالنسيا ليقود أتالانتا إلى الفوز 4 - 3 على مضيفه الإسباني والتأهل التاريخي إلى دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بالفوز 8 - 4 في مجموع المباراتين حيث سبق له الفوز على فالنسيا 4 - 1 ذهابا.

وتنتمي مدينة بيرغامو التي يقع فيها نادي أتالانتا إلى إقليم لومباردي أكثر المناطق في إيطاليا تعرضا للإصابات بفيروس كورونا المستجد علما بأن إيطاليا هي أكثر دولة شهدت إصابات بهذا الفيروس بعد الصين مباشرة حيث بلغ فيها عدد الإصابات المكتشفة حتى الآن أكثر من 21 ألف مصاب كما بلغت عدد الوفيات حتى الآن أكثر من 1400 شخص.