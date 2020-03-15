محمد اسماعيل - القاهرة - برلين- (د ب أ):
تتسلم اليابان شعلة أولمبياد طوكيو 2020 من اليونان يوم الخميس المقبل في أجواء يغلب عليها الصمت بعدما تقرر حظر حضور الجماهير في استاد أثينا خلال مراسم التسليم.
وذكرت اللجنة الأولمبية اليونانية أن هذه الخطوة تهدف إلى الحد من انتشار فيروس كورونا.
وحظرت اليونان التجمعات العامة بسبب كورونا، مثلها في ذلك مثل الكثير من الدول الأوروبية.
وتوقفت مسيرة الشعلة الأولمبية أمس الأول الجمعة بعدما احتشد المئات في مدينة سبرطة، في تجاهل للتوصيات بالبقاء في المنازل بسبب تفشي فيروس كورونا.
وجرى إيقاد الشعلة الأولمبية في مدينة أولمبيا القديمة يوم الخميس الماضي حيث أقيم الحفل بدون جمهور بسبب تفشي كورونا.
ومن المقرر أن تصل الشعلة الأولمبية إلى اليابان يوم الجمعة المقبل، على أن تجوب 47 محافظة خلال 121 يوما، بداية من فوكوشيما، التي تبعد 250 كيلومترا شمال شرق طوكيو.
وتصل الشعلة إلى الحفل الافتتاحي للأولمبياد يوم 24 يوليو والذي يقام في الملعب الوطني الجديد بطوكيو.
كانت هذه تفاصيل خبر اليابان تتسلم الشعلة الأولمبية وسط أجواء من الصمت بسبب كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.