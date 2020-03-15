رسميا.. فالنسيا يعلن 5 حالات كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أكد فالنسيا الإسباني وجود خمس حالات كورونا في النادي، تزامنًا مع إعلان الأرجنتيني إزيكييل جاراي مدافع الفريق إصابته بالفيروس المستجد، كأول حالة إصابة في الليجا.
وأعلن فالنسيا عبر بيان رسمي مساء اليوم الأحد وجود 5 حالات كورونا مؤكدة في الفريق الأول بين لاعبين وجهاز فني، لكن دون ذكر الأسماء.
وأضاف النادي أن جميع الأشخاص يمكثون في منازلهم بصحة جيدة ويتبعون إجراءات الحجر الصحي.
وكرر فالنسيا دعمه للسلطات الصحية في حملة التوعية الاجتماعية لجميع السكان للبقاء في المنزل ومواصلة جميع تدابير النظافة والوقاية المنشورة بالفعل، مؤكدا على ثقته في التغلب على الفيروس.
ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن إيزيكيل جاراي والإسباني خوسيه لويس جايا والفرنسي إيلاكيم مانجالا بين الخماسي المصاب من فالنسيا.
يُذكر أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم، قرر إيقاف دوري الدرجة الأولى والثانية بسبب تفشي فيروس كورونا.
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