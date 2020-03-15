فيروس كورونا يضرب لاعب ريال سوسيداد السابق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أكدت إذاعة راديو ماركا الإسبانية، إصابة البرازيلي جوناثاس كريستيان دي جيسوس لاعب فريق إلتشي الإٍسباني الذي ينشط حاليًا في دوري الدرجة الثانية الإسبانية بفيروس كورونا.

وقالت الإذاعة الإسبانية إن الفحوصات التي خضع لها البالغ من العمر 31 عامًا جاءت إيجابية.

وسبق لجوناثاس اللعب في صفوف عدة أندية إيطالية وإسبانية، كما كان أحد لاعبي فريق ريال سوسيداد الإسباني خلال الفترة بين يوليو 2015 وحتى يوليو 2016.

جدير بالذكر أنه تم الكشف صباح اليوم الأحد عن أول حالة إصابة في الدوري الإسباني (الليجا)، حيث أعلن إزيكييل جاراي مدافع نادي فالنسيا الإسباني، إصابته بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).