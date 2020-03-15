تقرير.. كيف تصدّت أندية الدوري المصري لكورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلنت عدة أندية في الدوري المصري الممتاز تعليق نشاطها بشكل مؤقت، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا المستجد، بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم بتعليق كافة الأنشطة الرياضية لمدة 15 يوما.

وكان اتحاد الكرة أعلن أمس السبت تعليق كافة الأنشطة الرياضية المتعلقة بكرة القدم داخل مصر لمدة 15 يوما، بناءً على قرارات رئاسة مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة بالإضافة إلى توصيات اللجنة الطبية بالجبلاية.

وجاءت قرارات الأندية كالتالي:

الأهلي

أعلن الأهلي إيقاف النشاط الرياضي من تدريبات ومباريات للألعاب الرياضية الأخرى لحين إشعار آخر، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

واتخذ الأهلي بعض الإجراءات كنوع من الإجراء الوقائي والاحترازي، ولمنع عملية الاختلاط تصديًا لفيروس كورونا، مع تنظيم ندوة بعنوان "فيروس كورونا وطرق الوقاية"، والاتفاق على الخطوط العريضة لحماية الرياضيين والأعضاء.

وسيعقد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي، اجتماعا مساء اليوم الأحد للاستقرار على تصور شامل ورفع تقرير إلى مجلس إدارة النادي لاتخاذ القرار الأمثل بشأن موقف مختلف الأنشطة الرياضية خلال الوقت الحالي.

كما قرر الأهلي برئاسة محمود الخطيب إرجاء استضافة بطولتي إفريقيا للكرة الطائرة رجال وسيدات، التي كان من المقرر إقامتها في نهاية مارس الحالي وحتى منتصف إبريل المقبل، وذلك لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

الزمالك

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة مرتضى منصور إغلاق مقر القلعة البيضاء لمدة أسبوع كإجراء احترازي لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأوضح الزمالك في بيانه، أن القرار جاء حرصًا على سلامة الأعضاء للوقاية من الفيروس، في ظل توافد نحو 50 ألف عضو يومًا على مقر النادي.

وقرر الجهاز الفني لنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح لاعبي الفريق راحة لمدة أسبوع بعد قرار تجميد المسابقات المصرية.

وأكد طارق يحيى، رئيس قطاعات الكرة بالنادي، أنه تقرر وقف التدريبات والنشاط الكروي، سواء بقطاع الناشئين أو مدرسة الكرة للبراعم، والأكاديمية، وذلك لمدة أسبوع بناءً على توجيهات وتعليمات مرتضى منصور.

بيراميدز

قرر الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني لبيراميدز، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة ٤٨ ساعة، كخطوة احترازية للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.

وكان من المفترض أن يخوض فريق بيراميدز مباراة في الدوري غدا الاثنين، أمام نادي طنطا باستاد الدفاع الجوي، ولكن اتحاد الكرة قرر تجميد كافة الأنشطة حتى نهاية شهر مارس الجاري، وهو ما ألغى كل خطط الإعداد الخاصة بالفريق.

وقرر تشاتشيتش منح اللاعبين راحة سلبية خلال يومي الأحد والاثنين، على أن يعود الفريق لاستئناف تدريباته من جديد بداية من يوم الثلاثاء على الملعب الفرعي للدفاع الجوي، حتى تتضح الصورة بشأن موعد استئناف الدوري في المرحلة المقبلة.

سموحة

قرر مجلس إدارة نادي سموحة برئاسة محمد فرج عامر استكمال القرار الصادر سابقا بخصوص إيقاف الأنشطة الاجتماعية والثقافية بالنادي منعا لتكوين التجمعات، بالإضافة إلى إيقاف الأنشطة الرياضية بالنادي من ضمنها التدريبات لكافة الرياضات والفرق المختلفة بالنادي طوال هذه المدة.

كما تقرر أيضا إغلاق جميع الأمكان المغلقة بالنادي كالمطاعم وصالات الجيم والجمباز والتصريح فقط بتناول الوجبات في الأماكن المكشوفة، بالإضافة إلى منع الصلاة داخل المساجد المختلفة بالنادي والاكتفاء بالصلاة بالحرم الخارجي فقط.

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واعتبارا من اليوم الأحد، تم استبدال نظام البصمة اليدوية لتسجيل حضور وانصراف العاملين بنظام بصمة العين، والبدء في قياس درجات حرارة جميع العاملين بالنادي.

وطالب النادي جميع أعضائه بالالتزام والامتثال لكافة القرارات التي تصدر عن الدولة ومجلس الإدارة، لما فيها من مصلحة للجميع، متمنيًا أن تمر تلك الفترة على البلاد بكل خير.

إنبي

قرر مجلس إدارة نادي إنبي برئاسة زكريا السيد تعليق جميع الأنشطة الرياضية بالنادي لمدة أسبوعين، وفقاً لقرار اللجنة الأوليمبية المصرية وبناءً على القرارات الصادرة من الجهات المعنية للدولة في الحد من انتشار فيروس كورونا ،

وأكد المجلس أن مواجهة الوضع الصحي جاءً وفقًا لتوصيات اللجنة الأوليمبية، بوقف تدريبات الفريق الأول وتدريبات قطاع الناشئين وقطاع السباحة وتنس الطاولة لمدة 15 يوما، حتى صدور أمر جديد.

وكان زكريا السيد تابع عن كثب مع الجهاز الفني بقيادة حلمي طولان تطورات المرحلة للوقوف على الوضع الحالي للفريق قبل إصدار القرار الرسمي.

المصري

قرر مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلية تعليق كافة الأنشطة الرياضية والتدريبات لكافة فرق قطاع الناشئين والمدارس والأكاديميات الرياضية للألعاب المختلفة بمقر النادي الرئيسي وكافة الملاعب والأفرع التابعة للنادي.

وذلك تنفيذا لقرارات مجلس الوزراء المصري ووزارة الشباب والرياضة بتعليق الأنشطة الرياضية في جمهورية مصر العربية لمدة 15 يوما، كأحد الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقرر النادي غلق فرع النادي (الضواحي 1) لحين إتمام إجراءات تطهير كافة مرافقه: "وذلك لمدة 15 يوما بداية من الأحد الموافق 15 مارس كإجراء احترازي حفاظا على صحة أبنائنا من الناشئين والمدربين وكذلك السادة أعضاء الجمعية العمومية والمترددين على النادي وكافة أفرعه وملاعبه".

الاتحاد السكندري

أعلن محمد مصيلحي، رئيس الاتحاد السكندري، إيقاف النشاط الرياضي في النادي لمدة أسبوعين، مشيرا إلى أنه شكّل غرفة عمليات في مقر زعيم الثغر كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وأكد مصيلحي في تصريحات تلفزيونية أن غرفة العمليات التي تم تشكيلها جاءت من أجل تعقيم مقر النادي بالكامل للتصدي لفيروس كورونا.

وأشار إلى أنه أجرى اتصالات مع طلعت يوسف، المدير الفني للفريق، بتعليق التدريبات لمدة 72 ساعة لحين إشعار آخر.

وصرح: "الكرة المصرية أصبحت في موقف لا تُحسد عليه بسبب هذا الفيروس الذي قد يؤدي إلى إنتهاء الموسم الكروي في العالم، ولا بد من اتخاذ الإجراءات الاحترازيه لمرور تلك الأزمة بسلام".

مصر المقاصة

تراجع مصر المقاصة عن مواصلته للتدريبات خلال فترة توقف الدوري، حيث كان يستهدف الجهاز الفني بقيادة إيهاب جلال وضع خطة لخوض مباريات ودية للحفاظ على جاهزين اللاعبين ورفع معدلات اللياقة البدنية.

وأكد وليد هويدي، مدير الكرة بنادي مصر المقاصة، في تصريحات خاصة لمصراوي، أنه تم إلغاء المباراة الودية التي كان من المقرر أن يخوضها الفريق أمام طلائع الجيش اليوم الأحد بعد قرار إيقاف النشاط في مصر.

وقال هويدي: "لقد كان هناك اتفاق مع طلائع الجيش للعب مباراة ودية، لكن هذا الأمر كان قبل قرار إيقاف النشاط، وتم إلغائها بعد قرار إيقاف النشاط الرياضي الذي صدر أمس السبت".

واختتم تصريحاته قائلا: "لقد قمنا بمنح الفريق راحة من التدريبات لمدة 5 أيام بعد القرار، وبالتالي لا يوجد مباراة".