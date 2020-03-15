بث مباشر مشاهدة مباراة وفاق سطيف وشبيلة القبائل بالدوري الجزائري

تقدم لكم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة وفاق سطيف وشبيلة القبائل والتي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك في إطار مواجهات الجولة 22 من الدوري الجزائري لكرة القدم " الرابطة المحترفة الجزائرية الأولى ".

موعد مباراة وفاق سطيف وشبيبة القبائل اليوم ..

ستنطلق مباراة وفاق سطيف ضد شبيبة القبائل اليوم

على ملعب 8 ماي 1945 في تمام الساعة السادسة مساءً يتنوقيت مصر الخامسة بتوقيت الجزائر السابعة بتوقيت المملكة العربية السعودية الثامنة بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة شبيلة القبائل ووفاق سطيف ..

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من المقرر أن تذاع مباراة الشبيبة ضد وفاق سطيف عبر قناة Alkass One HD

الحاصلة على حقوق بث البطولة حيث كلفت المعلق الرياضي هيكل الصغير بمهمة الوصف والتعليق على اللقاء وكلف اتحاد الكرة الجزائري الحكم بوسليماني حمزة بمهمة إدارة المباراة المرتقبة .

موقف الفريقين قبل المباراة ..

يخوض فريق وفاق سطيف مباراة اليوم وهو في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الجزائرب برصيد 36 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن فريق شبيبة القبائل الذي يحتل المركز الرابع برصيد 35 نقطة .

شاهد مباراة الشبيبة ضد وفاق سطيف من هنا