إلغاء ودية المقاصة وطلائع الجيش

ألغى الجهاز الفني لفريق مصر المقاصة بقيادة إيهاب جلال اللقاء الودي أمام طلائع الجيش اليوم الأحد الذي كان مقرراً إقامته على ملعب جهاز الأحد الذي كان مقرراً إقامته على ملعب جهاز الرياضة العسكري. وقرر جلال منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة أسبوع. وكان اتحاد الكرة قد أعلن تجميد نشاط مسابقات الكرة المصرية لمدة أسبوعين.

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