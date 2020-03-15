تفاصيل أزمة طاهر محمد في المقاولون

علمت بوابة الوفد من مصدر داخل نادي المقاولون العرب، أن سبب استبعاد طاهر محمد مهاجم الفريق، خلال المباريات الأخيرة، تأديبية، بعد اعتراضه على تبديله في أحد المباريات ليقرر عماد النحاس المدير الفني لذئاب الجبل استبعاده.

وأضاف مصدر داخل نادي المقاولون أن طاهر محمد أبدى رغبته خلال الفترة الاخيرة بالرحيل عّن صفوف الفريق، من أجل خوض تجربة جديدة، مؤكدًا ان سبب استبعاده مؤخرًا لأسباب تأديبية وليس للراحة أو الإصابة.

وتمرد اللاعب صاحب الـ٢٢، على الفريق خلال الفترة الاخيرة، بسبب رغبته بالرحيل عن صفوف الفريق، والانتقال لفريق آخر سواء النادي الأهلي أو الاحتراف الخارجي.

وأفادت مصادر داخل نادي المقاولون أن الإدارة ستوافق على رحيل طاهر، خلال الانتقالات الصيفية المقبلة، في حال وصول عرض مناسب مع إمكانيات اللاعب.