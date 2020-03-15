بعد إصابة مدافعه.. فيروس كورونا يضرب لاعبي نادي فالنسيا الإسباني

كشف نادي فالنسيا الإسباني عن تواجد 5 حالات مصابة بفيروس كورونا الجديد، كوفيد 19، اليوم الأحد، بعد ساعات من إعلان مدافعه إيزيكيل جاراي إصابته بالفيروس والتزامه بكافة الإجراءات الصحية.

وأفاد نادي فالنسيا أن هناك 5 حالات قد تم الكشف عنها مصابة بالفيروس، دون الكشف عن أسماء المصابين، بعد خضوع جميع اللاعبين وأفراد الجهاز الفني للفحوصات الطبية الشاملة، بعد اكتشاف

المرض بمدافعه.

وكان الأرجنتيني إيزيكيل جاراي مدافع فريق فالنسيا الإسباني، قد أعلن اليوم الأحد، إصابته بفيروس كورونا الجديد، كوفيد 19، لتكون أول حالة إصابة بين اللاعبين بالدوري الإسباني بهذا المرض.

وذكر لاعب نادي فالنسيا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، إصابته حيث كتب: "من الواضح، أنني

قد بدأت عام 2020 بشكل سييء، لقد أجريت اختبارًا وتبين إصابتي بفيروس كورونا، أشعر بحالة جيدة، والآن علي الالتزام بكل الإجراءات الصحية، حتى الآن أن في حالة من العزلة".

وكان الاتحاد الإسباني لكرة القدم قد أعلن إيقاف منافسات بطولة الدوري الإسباني خلال الأسبوعين المقبلين، بسبب تفشي فيروس كورونا، بعد توصيات من وزارة الصحة في إسبانيا، حيث وصل عدد المصابين بالفيروس داخل إسبانيا حتى الآن إلى 6394 حالة، بينما توفى 198 شخصًا مع شفاء 193 حالة.