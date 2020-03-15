واصل لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي مرانًا خفيفًا ظهر اليوم الأحد تحت قيادة الفرنسي ديديه جوميز المدير الفني للفريق ، وذلك بعد صدور قرار بتأجيل مواجهة الرجاء لأجل غير مسمى.
وكان الاتحاد العربى لكرة القدم قرر تأجيل منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الابطال "البطولة العربية" بعد تفشى فيروس كورون في مختلف دول العالم".
وكان مقرر للمباراة أن تقام مساء اليوم الاحد في إياب نصف نهائي البطولة العربية، وكان أنهى الإسماعيلي مباراة الذهاب بالفوز بهدف دون رد سجلة فخر الدين بن يوسف.
وأشتمل مران الدراويش اليوم على على بعض التدريبات الخططية قبل أن يختتم بتدريبات ترفيهية لاسيما بعد فك الضغط من على كل اللاعبين .
وكان غادر الدراويش إلى المغرب
حراسة المرمى .. محمد فوزى ، محمد مجدى.
خط الدفاع .. محمد مجدى الجمل ، محمد هاشم ، ابراهيم ابو اليزيد، احمد ايمن ، اسامة ابراهيم ، محمود البدرى.
خط الوسط .. محمود دونجا ، محمد بيومى ، محمد مخلوف ، همام طارق ، أحمد مدبولى، بيكيتى سيلفا، محمد صادق.
خط الهجوم .. محمد الشامى ، بنسون شيلونجو، ، باتريك كادو ، فخر الدين بن يوسف ، وجيه عبد الحكيم.
كانت هذه تفاصيل خبر رغم انتشار كورونا .. الإسماعيلي يواصل تدريباته في المغرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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