وادي دجلة يجمد كافة أنشطته الرياضية بسبب فيروس كورونا

قرر نادي وادي دجلة تعليق أنشطته الرياضية كافة، لمدة أسبوعين، يأتي ذلك في إطار حرص النادي على صحة المواطنين وبناءً على ما اتخذته الدولة من قرارات، بشأن عدم حدوث أي تجمعات تساعد على انتشار فيروس كورونا المستجد، وبناء على قرار اللجنة الأولمبية بشأن تعليق الأنشطة الرياضية والبطولات المحلية كافة، والمباريات والتجمعات الرياضية كافة بجميع أنواعها

لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد.

بيان وادي دجلة

فى ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بأسره ووفقاً لتوصيات منظمة الصحة العالمية، وفي ضوء الإجراءات والاحتياطات المتخذة من قبل مجلس الوزراء، قررت أندية وادي دجلة ما يلي:

ـ تعليق كافة الأنشطة الرياضية شاملة تدريبات جميع الفرق والأكاديميات

ـ غلق حمامات السباحة

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ـ تعليق العمل في جميع الأماكن المغلقة بالنادي من مبنى اجتماعي، مطاعم، صالات جيم، غرف خلع الملابس..إلخ

ـ على أن يقتصر العمل بالأندية على الأماكن المفتوحة فقط مع تقديم بعض الوجبات السريعة والمشروبات وذلك لحين إشعار آخر.

ـ كما نؤكد أننا من جهتنا نتخذ كل ما يلزم من تدابير بتعقيم وتطهير الأندية بصفة دورية لضمان صحة وسلامة جميع الأعضاء.

ـ وفى النهاية تنصح الإدارة السادة الأعضاء بالتزام المنازل وجنب التجمعات قدر الإمكان.