بث مباشر مشاهدة مباراة بشكتاش وجالطة سراي بمشاركة محمد النني

تقدم لكم بوابة الوفد خدمة بث مباشر مشاهدة مباراة جالطة سراي وبشكتاش بشماركة محمد النني والتي ستجمع بين الفريقين مساء اليوم الأحد الموافقلا 15 مارس 2020 وذلك على ملعب تورك تيليكوم آرينا علي سامي ين كومبليكس ضمن منافسات الجولة 26 من بطولة الدوري التركي الممتاز لكرة القدم .

موعد مباراة جالطة سراي وبشكتاش اليوم ..

ستنطلق مباراة جالطة سراي ضد بشكتاش اليوم في الدوري التركي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت مصر السابعة بتوقيت السعودية الثامنة بتوقيت الإمارات .

القنوات الناقلة لمباراة بشكتاش وجالطة سراي اليوم ..

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ستذاع المباراة عبر قناتي beIN Sports 2

FR و beIN Sports HD 1 TR الحاصلة على حقوق بث البطولة بشكل حصري كما ستنقل عبر قناة Sport TV 1 Potugal .

موقف الفريقين قبل المباراة ..

يدخل فريق جالطة سراي مواجهة اليوم وهو في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري التركي برصيد 49 نقطة بينما يخوض فريق بشكتاش اللقاء وهو في المركز السادس برصيد 34 نقطة .

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