تقارير.. أوباميانج مازال مطلوبًا في برشلونة وإنتر ميلان

مازال النجم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج لاعب فريق آرسنال الإنجليزي ضمن قوائم العديد من الأندية الأوروبية الكبرى للتعاقد معه خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل. وأكدت صحيفة سبورت الإسبانية في تقرير لها اليوم الأحد أن اسم أوماميانج لا زال متواجدًا ضمن أجندة تقرير لها اليوم الأحد أن اسم أوماميانج لا زال متواجدًا ضمن أجندة برشلونة وإنتر ميلان لتدعيم صفوفهم الهجومية خلال الفترة المقبلة. وينافس أوباميانج بقوة على لقب هداف الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم حيث يحتل المركز الثاني برصيد 17 هدفًا بفارق هدفين عن جيمي فاردي لاعب فريق ليستر سيتي ومتفوقًا على أجويرو وصلاح بهدف حيث يمتلك كل منهم 16 هدفًا.

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