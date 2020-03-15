صراع بين برشلونة ومانشستر سيتي لضم مدافع إنتر ميلان

دخل نادي برشلونة الإسباني في صراع مع مانشستر سيتي الإنجليزي للحصول على خدمات المدافع المحوري الشاب أليساندرو باستوني نجم فريق إلإنتر ميلان الإيطالي خلال موسم الانتقالات الصيفية المقبل.
وقالت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية نقلا عنصحيفة توتو سبورت الإيطالية أن هناك صراعًا كبيرًا بين برشلونة ومانشستر سيتي حول التوقيع مع المدافع صاحب الـ 20 عامًا لتدعيم صفوفهم خلال الفترة المقبلة.
وأكدت التقارير أن الفريق الذي سيفوز بالتوقيع مع اللاعب سيضطر لبذل جهد مالي كبير بسبب تمسك النادي الإيطالي ومدربه أنطونيو كونتي بخدماته.
الجدير بالذكر أن النشاط الكروي يشهد حالة من الاضطراب على مستوى العالم بسبب انتشار فايروس كورونا حيث تم إيقاف معظم الدوريات في بلدان العالم.
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