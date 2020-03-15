اتحاد الكرة يعقد اجتماعًا الثلاثاء لبحث الموقف بعد تعليق النشاط

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجنايني، عقد اجتماع بعد غدٍ الثلاثاء، من أجل بحث المستجدات بعد قرار تعليق النشاط لمدة 15 يومًا

تبدأ من غدٍ الإثنين.

يبحث مسئولو اتحاد الكرة السيناريوهات المقترحة في حالة استئناف النشاط بعد فترة تجميده، أو

إلغاء الدوري إذا استدعت الظروف ذلك، بجانب تقييم موقف المنتخبات الوطنية والأمور الأخرى كافة.

جدير بالذكر أن مجلس الوزراء بقيادة د.مصطفى مدبولي قرر تجميد الأنشطة كافة المتعلقة بكرة القدم لمدة أسبوعين بسبب فيروس كورونا.