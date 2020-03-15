رياضة | فيروس كورونا يكسو وجوه مشاهير العالم بالسواد (تقرير)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فيروس كورونا يكسو وجوه مشاهير العالم بالسواد (تقرير) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تخيم مشاعر الصدمة على أوجه مشاهير كرة القدم في العالم بعد تأجيل أغلب دوريات الساحرة المستديرة بسبب تفشي وباء كورونا في معظم القارات وأبرزها أوروبا مهد البطولات الرياضية البارزة.

الفيفا يوصي بتأجيل دوريات كرة القدم

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" قد أوصى بتأجيل مسابقات كرة القدم في العالم بسبب تفشي فيروس كورونا المميت وحفاظاً على حياة مشجعى اللعبة الشعبية الأولى، حيث قررت رابطة الدوري الانجليزي الممتاز تأجيل منافسات البيرميرليج إلى مطلع أبريل المقبل وهوا نفس القرار الذي اتخذته إتحادات دوريات إسبانيا، ألمانيا، وفرنسا وأغلب دول القارة الأوروبية، خاصة بعد ظهور حالات إصابات بالوباء بين لاعبين داخل كبار أندية القارة العجوز مثل إصابة روجاني مدافع يوفنتوس الإيطالي ولاعب سلة ريال مدريد الإسباني وأرتيتا مدرب أرسنال الإنجليزي وميندي لاعب مانشستر سيتي.

كلوب يشعر بخيبة أمل بعد تأجيل الدوري الإنجليزي

الإحباط ضرب المدرب الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي بعد قرار تأجيل منافسات البيرميرليج لمدة أسبوعين بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث أن مدرب الريدز كان يطمح في تعويض إخفاق الريدز المحلي بالخروج من كأس الرابطة والأوروبي بالخروج من دوري أبطال أوروبا على يد أتليتكو مدريد، حيث أن طموح الأحمر كان التعويض في المنافسة المحلية والفوز بمبارتين من أجل حسم لقب الدوري الإنجليزي الغائبة منذ عام 1990.

محمد صلاح يعيش فترة من القلق بشأن كورونا وأرقام الفرعون تتوقف

قرار التأجيل لم يكن في مصلحة النجم المصري محمد صلاح مهاجم ليفربول الإنجليزي الذي كان يطمح في استكمال مستوياته القوية في منافسات البيرميرليج بمنافسته على لقب هداف الدوري الأقوى في العالم حيث سجل الفرعون 16 هدف بينما يتصدر جيمي فاردي نجم ليستر سيتي القائمة وبالطبع قرار التأجيل بسبب كورونا سيمنع صاروخ الشرق من مواصلة تحطيم الأرقام القياسية مع الريدز.

ساديو ماني مصدوم بسبب كورونا

الأمر نفسه ينطبق على الأسد السنغالي ساديو ماني الذي يعيش فترات من الصدمة بسبب تأجيل مباريات الدوري الإنجليزي بسبب تفشي فيروس كورونا، حيث ينافس الاعب في صراع هدافي مسابقة البيرميرليج مع زميله محمد صلاح ونجم ليستر سيتي جيمي فاردي، ويعتبر قرار التأجيل قرار يصيب مهاجم الريدز وزملائه بحالة كبيرة من اليأس لأن المسابقة المحلية هي المنفذ الوحيد للاعبو المدرب الألماني يورجن كلوب بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا وكأس الرابطة الإنجليزي.

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كيكي ستيين قلق بشأن مستقبل الليجا الإسبانية

تأجيل منافسات بطولة الدوري الاسباني لكرة القدم ألقى بظلال الحسرة على كيكي ستيين المدير الفني لفريق برشلونة الذي كان يآمل في مواصلة تصدر ترتيب الليجا الإسبانية خاصة عقب خسارة الغريم التقليدي ريال مدريد في الجولة الأخيرة أمام ريال بيتيس ، كما أن المدرب يسير بشكل جيد في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد التعادل الإيجابي بهدف لمثله في ذهاب دور الستة عشر أمام نابولي الإيطالي على ملعب الأخير.

ميسي تحت الملاحظة بسبب كورونا

تفشي فيروس كورونا في إسبانيا صدر مشاعر القلق والترقب لدى عشاق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، الذي يتصدر قائمة هدافي الدوري الإسباني ويواصل إبداعاته الفنية في ملاعب الكرة الإسبانية وبالطبع قرار تأجيل منافسات كرة القدم ستحرم البرغوت من مواصلة تحطيم الأرقام القياسية وحصد مزيد من الألقاب مع البارسا خاصة مع تقدم الاعب صاحب الـ33 عام في العمر.

كورونا يطفئ حماس زيدان

تفشي فيروس كورونا في قارة أوروبا أطفئ حماس المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني، حيث كان مدرب الميرنجي أمام فرصة موسمية لإثبات الذات مع الملكي بدون كرستيانو رونالدو حيث تعرض الفريق للخسارة في الجولة السادسة والعشرين من الليجا الإسبانية أمام ريال بيتيس وكذلك هزيمة في ذهاب دور الستة عشر من مسابقة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي وقرار التأجيل أحمد شعلة حماس محارب الصحراء.

كريستيانو رونالدو تحت الحجر الصحي

آخر صدمات كورونا كانت عند النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم يوفنتوس الإيطالي الذي يعيش تحت الحجر الصحي للتأكد من عدم إصابته بفيروس كورونا المستجد خاصة بعد إصابة زميله دانييلي روجاني مدافع السيدة العجوز بالوباء، حيث واجه الدون مصير تأجيل منافسات الكالتشيو الذي منعه من تحطيم الأرقام القياسية في صراع هدافي الدوري الايطالي مع لوكاكو مهاجم إنتر ميلان، وطموحه في حصد لقب دوري أبطال أوروبا حيث أن يوفنتوس قد خسر مباراة ذهاب دور الستة عشر أمام ليون الفرنسي بهدف نظيف.