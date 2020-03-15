رياضة | فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالنسيا يعلن إصابة 5 من نجومه بفيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي فالنسيا رسميا عن إصابة 5 أفراد من الفريق الأول لكرة القدم بفيروس كورونا المستجد دون ذكر أي أسماء.

ووفقا للتقارير فإن 3 لاعبين من الفريق تعرضوا للإصابة بفيروس كورونا وهم جاراي ، مانجالا ، جايا بالإضافة إلى مدرب وطبيب الفريق.

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وكان هيكتور جوميز طبيب فالنسيا خوان ألياجا أُصيب بفيروس كورونا والفحوصات الطبية أكدت ذلك، حيث أن لاعبي فالنسيا في خطر ومتوقع إدخالهم للحجر الصحي للتأكد من سلامتهم.

من جانبه، وجه ايزيكيل جاراي عبر انستجرام رسالة لمتابعيه بعد إصابته بالفيروس، قائلا: "يبدو وأن عام 2020 سيكون سيئًا بالنسبة لي. فحص فيروس كورونا اليوم كان إيجابيًا وأظهر اصابتي بالمرض، لكنني على ما يُرام، والآن علي أن أنتبه جيدًا لصحتي، والذهاب الى غرف الحجر الصحي" .