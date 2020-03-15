رياضة | تفاصيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإسباني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تفاصيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي فالنسيا عن إصابة 5 أشخاص في الفريق بفيروس كورونا خلال الساعات الماضية، وذلك بعد التأكد من إصابتهم من خلال الفحوصات الطبية اللازمة.

وأكد الفريق الإسباني في بيان رسمي له منذ قليل إصابة 5 أشخاص بالنادي بفيروس كورونا ما بين لاعبين و جهاز فني دون تحديد أسماء حتى الآن.

وكان قد أعلن الفريق صباح اليوم عن إصابة الارجنتيني جاراي لاعب الفريق، ونشر بعدها بساعات قليلة إصابة 5 أشخاص أخريين بهذا الفيروس.

ولم يحدد الفريق أسماء الأشخاص المصابين، ولكن كشفت بعض التقارير الإسبانية عن أن من المصابين ( جايا - مانجالا) ثنائي دفاع الخفافيش.