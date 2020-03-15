رياضة | "رب ضارة نافعة".. السعداء بتوقف النشاط الرياضي حول العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "رب ضارة نافعة".. السعداء بتوقف النشاط الرياضي حول العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في الفترة الأخيرة عن توقف بطولتي دوري أبطال أوروبا وكأس الاتحاد الأوروبي حتى بداية شهر أبريل القادم، ولم تكن هذه البطولات فقط التي ستتوقف فالنشاط الرياضي حول العالم كله شبه متوقف خاصة في الدوريات العالمية الكبرى.

ولكن جاء هذا التوقف في مصلحة بعض اللاعبين الذين تعرضوا للإصابة خلال الفترة الماضية، وكانت ستبعدهم هذه الاصابات عن أنديتهم لفترة طويلة.

ويعد اللاعب الأوروجوياني لويس سواريز من أبرز اللاعبين الذين جاء هذا التوقف في مصلحتهم، حيث سيعود من الإصابة التي تعرض لها مؤخرا في نهاية شهر أبريل المقبل، وأيضا زميله في الفريق أرثر ميلو الذي سيعود مع بداية النشاط الرياضي مجددا.

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وأيضاً الثنائي كوروتوا ومارسيلو لاعبا ريال مدريد سوف يعودان مع عودة النشاط بعد تأكيد غيابهما لمدة أسبوعين منذ بداية شهر مارس الجاري، وكان من المقرر أن يلعب الفريق الأبيض مباراته مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا بدونهما، وجاء هذا القرار في مصلحته لعودة الثنائي وتعافيهما بشكل كامل، وأيضا البلجيكي ايدين هازارد الذي من المقرر أن يعود للمشاركة مع الفريق في نهاية أبريل أو بداية مايو المقبل.

وفي البريميرليج يعد فريق مانشستر سيتي أبرز المستفيدين من هذا التوقف، حيث سيعود الثنائي ليرورى ساني وايميريك لابورت للمشاركة بشكل طبيعي في بداية شهر أبريل، وكان يحتاج الثنائي بعض الوقت فقط للمشاركة مع الفريق في المباريات.

وسيعود اللاعب الفرنسي بول بوجبا أيضا للمشاركة مع مانشستر يونايتد بشكل أساسي مع عودة النشاط في موعده المحدد بداية أبريل، خاصة بعد غيابه لأكثر من منتصف الموسم بسبب الإصابات.