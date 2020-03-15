رياضة | أول استفادة لثنائي الزمالك من حكاية فيروس كورونا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول استفادة لثنائي الزمالك من حكاية فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سافر محمد أوناجم وأشرف بن شرقي ثنائي نادي الزمالك إلى المغرب من أجل قضاء إجازة سريعة على هامش توقف مسابقة الدوري لمدة 15 يومًا

وحصل الثنائي المغربي على إذن من الجهاز الفني للفريق بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون من أجل مغادرة القاهرة للسفر إلى المغرب لقضاء إجازة سريعة بعد قرار الدولة إيقاف النشاط الرياضي لمدة 15، لمكافحة فيروس كورونا المستجد.

وقرر الجهاز الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون منح اللاعبين راحة من التدريبات الجماعية لمدة أسبوع، اعتبارا من يوم الأحد حتى يوم الجمعة، على أن يستأنف الأبيض تدريباته يوم السبت المقبل على عبداللطيف أبو رجيلة.

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ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب مسابقة الدوري برصيد ٣١، وذلك بعد أن خاض ١٦ مباراة، فاز في ٩ مواجهات وتعادل في ٦ مباريات وخسر في ٣ مناسبات، حيث سجل الابيض ٢٢ هدف وتلقت شباكه ١٣ هدفًا.