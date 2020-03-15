رياضة | تأجيل مباراة الأهلي والهلال السعودي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تأجيل مباراة الأهلي والهلال السعودي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مسئولو النادي الأهلي تأجيل مباراة الفريق الأول لكرة القدم أمام الهلال السعودي، في مهرجان اعتزال طارق التائب، والتي كان مقرر لها يوم 26 مارس من الشهر الجاري.

ومن المقرر أن يتواصل مسئولو الأهلي مع التائب، لتحديد موعد جديد للمباراة التي ستقام في الرياض، بعد تعليق النشاط الرياضي في مصر والسعودية بسبب فيروس كورونا.

وكان اتحاد الكرة قرر تعليق النشاط الرياضي، بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري.