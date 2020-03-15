رياضة | تجميد كل الأنشطة في نادي حدائق الأهرام 15 يومًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجميد كل الأنشطة في نادي حدائق الأهرام 15 يومًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر مجلس إدارة نادي حدائق الأهرام برئاسة المهندس محمد نافع تجميد كل أنشطته الرياضية و الإجتماعية و الثقافية و الترفيهية لمدة اسبوعين في إططار سياسته لمحاربة انتشار فيروس كورونا .

و أصدر مجلس الإدارة بيانا جاء فيه :

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السادة أعضاء النادى المحترمين .. حرصاً من مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية على صحتكم وتماشياً مع سياسة الدولة وقرار السيد/ رئيس الوزراء فقد تقرر الآتى :-

1- إيقاف جميع التدريبات والأنشطة الرياضية والثقافية والإجتماعية وغلق الملاعب وحمام السباحة وصالات الجيم والقاعات سواء أمام الفرق أو الأعضاء لمدة أسبوعين بدءاً من غداً الأحد 15/3/2020 او لحين أشعار اخر .

2- غلق النادى لمدة يومين هما الأحد والاثنين الموافقين 15 – 16 من مارس 2020 وذلك حتى يتسنى للإدارة التنفيذية إتخاذ الإجراءات الإحترازية وتعقيم دورات المياة وأماكن لعب الأطفال وأماكن جلسات الأعضاء .. على أن يتم إستقبال الأعضاء فقط ( ممنوع دخول المرافقين ) من صباح يوم الثلاثاء 17 مارس.