رياضة | مازال العرض مستمر.. فيروس كورونا يضرب نجوم كرة القدم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مازال العرض مستمر.. فيروس كورونا يضرب نجوم كرة القدم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصبح فيروس كورونا يضرب الجميع حول العالم في الفترة الأخيرة، وأعلنت بعض الأندية عن إصابة لاعبيها بهذا الفيروس وهذا ما شجع جميع الاتحادات الرياضية على تأجيل البطولات المحلية والنشاط الرياضي في العالم.

وكان اللاعب الأرجنتيني إيزاكيل جاراي لاعب فريق فالنسيا الإسباني آخر المنضمين للمصابين بهذا الفيروس من صباح اليوم الأحد بعد إعلان الخفافيش عن ذلك، وتعد هذه هي الحالة الأولى المعلنة في الليجا، قبل أن يعلن نادي إليتشي الذي يلعب في الدرجة الثانية إصابة لاعبه جوناثان اليوم أيضا.

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وأعلن الاتحاد الإنجليزي عن توقف المسابقة حتى بداية شهر أبريل المقبل بعد إصابة المدرب الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب نادي أرسنال بهذا الفيروس، بالإضافة إلى ثلاثة لاعبين في فريق ليستر سيتي لم يتم الإعلان عن أسمائهم حتى الآن، وأرتور بوروك حارس مرمى فريق بورنموث، والشاب هودسون اودوي جناح نادي تشيلسي.

بينما اجتاح هذا الفيروس الدوري الايطالي، وكانت البداية مع دانييل روجاني مدافع فريق يوفنتوس، وإصابة 5 لاعبين من فريق سامبدوريا وهم (عمر كولي، مارتن تورسبي، وانطونبو لا جومينا، ألبين إيكدال، مانولو جاباديني)، وأيضا ثلاثي فريق فيورنتينا (دوسان فالهوفيتش، جيرمان بيزيلا، باتريك كوترونى)، وأخصائى العلاج الطبيعى فى النادى ستيفانو دانييلى.

وأصيب بهذا الفيروس مالك نادي أولمبياكوس اليوناني إيفانجيلوس ماريناكيس، ولاعب هانوفر الألماني تيمو هوبرز، ومساعد مدرب أياكس أمستردام كريستيان بولسن، وتوماس كالينبيرج نجم منتخب الدنمارك السابق.