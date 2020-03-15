رياضة | ميلان يرمي لوكاس باكيتا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميلان يرمي لوكاس باكيتا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يسعى فريق ميلان الإيطالي للبحث عن عرض مناسب لتسويق نجم وسطه البرازيلي الدولي لوكاس باكيتا في فترة الإنتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقاً لصحيفة "توتو سبورت" الإيطالية، فإن باكيتا أصبح على رأس المرشحين لمغادرة ملعب سان سيرو في الميركاتو الصيفي المقبل.

وفشل باكيتا في ترك أي بصمة مع الروسونيري، منذ إنضمامه للفريق في يناير عام 2019 من فلامينجو البرازيلي.

ورغم بدايته الجيدة في النصف الثاني من الموسم الماضي، إلا ان اللاعب ظهر بمستوى متواضع هذا الموسم، ولم يحظ بثقه أي من مدربي الميلان، ماركو جيامباولو وستيفانو بيولي.

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وانضم باكيتا صاحب الـ22 عاماً مقابل 39 مليون يورو، ترتفع بالإضافات لـ45 مليون يورو.

وتسعى إدارة ميلان لتسويق اللاعب، لكنها لن تتركه بأقل من 25 مليون يورو، لتجنب الخسارة الفادحة من بيعه بأقل من ذلك.

وكان فريق باريس سان جيرمان الفرنسي على مقربة من ضم باكيتا في الميركاتو الشتوي المقبل، لكن الطرفين لم يتوصلا لإتفاق بسبب الإختلاف على قيمة الصفقة.

وظهر باكيتا في 19 مباراة مع الفريق هذا الموسم معظمها كبديل، وصنع هدفاً وحيداً ولم يسجل أي هدف.