رياضة | اجتماع الحسم في برشلونة ينتهي.. تحديد الصفقات القادمة ولاعبان سابقان يظهران

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اجتماع الحسم في برشلونة ينتهي.. تحديد الصفقات القادمة ولاعبان سابقان يظهران والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أفادت تقارير صحفية إسبانية اليوم الأحد أن إدارة برشلونة برئاسة جوسيب ماريا بارتوميو حدد بالفعل الصفقات التي سيتم التعاقد معها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويتوقف النشاط الرياضي في إسبانيا على خلفية قرار رئاسة مجلس الوزراء بتعليق أي نشاط بسبب تفشي فيروس كوورنا الذي راح ضحيته الآلاف من الأفراد حول العالم.

Advertisements

ووفقا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فإن بارتوميو ورجاله حددوا 4 صفقات للتعاقد معهم في الصيف القادم، أولهم أن يكون مدافع يلعب بقدمه اليسرى، بالإضافة إلى جناح يلعب في اليسار .

صفقات برشلونة لن تنتهي عند هذا الحد، فهم يريدون لاعب خط وسط يتميز بالقوة البدنية كالنجمين السابقين للبلوجرانا المالي كيتا ، والإيفواري يايا توريه، بالإضافة إلى مهاجم رقم 9.