الامارات | تأجيل رالي دبي الصحراوي حتى موعدٍ لاحق

شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل رالي دبي الصحراوي حتى موعدٍ لاحق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قررت منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، الجهة المنظمة لرالي دبي الصحراوي، تأجيل الرالي نتيجة التطورات العالمية المتعلقة بفيروس كورونا (COVID-19)، والمخاوف المتزايدة، وبهدف الحفاظ على صحة وسلامة المتنافسين وفرق الدعم، والمسؤولين، والمتطوعين، وجمهور عشاق الرالي.

وجاء في نص البيان الصادر عن رئيس منظمة الإمارات للسيارات والدراجات النارية، الجهة المنظمة للرالي، ونائب رئيس الاحاد الدولي للسيارات "فيا" محمد بن سليم، إنه: " نتيجة للتطورات العالمية المتعلقة بفيروس (كورونا كوفيد-19)، وتزايد القيود المفروضة على السفر، فقد اتخذنا قرار تأجيل رالي دبي الصحراوي المقرر إقامته في الفترة من 2-4 أبريل.

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وأضاف: "نعمل حاليًا مع كل من الاتحاد الدولي للسيارات (فيا)، والاتحاد الدولي للدراجات النارية (فيم)، وهما الهيئتان العالميتان المشرفتان على رياضات السيارات والدراجات النارية، لتحديد تواريخ جديدة لإقامة الرالي في وقت لاحق خلال شهري نوفمبر وديسمبر".

واختتم: "بصفتنا منظمي رالي أبوظبي الذي توجهنا لتأجيله في فترة سابقة، ورالي دبي الصحراوي، فأننا على تواصل مستمر مع الجهات الحكومية في دولة الإمارات ونتخذ جميع الإجراءات والتدابير الوقائية اللازمة لحماية صحة وسلامة مجتمع رياضة السيارات والجمهور على نطاق أوسع".

ويذكر، جاء تأجيل رالي دبي الصحراوي، عقب أيام من إعلان تأجيل رالي أبوظبي الصحراوي الذي تأجل عن موعده انطلاقه الأصلي الذي كان مقرر له خلال الفترة بين 21 و26 مارس الجاري.