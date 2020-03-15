شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز راحة من التدريبات لمدة 48 ساعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر الكرواتي أنتي تشاتشيتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، منح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة 48 ساعة. وذلك بعد قرار الاتحاد المصري لكرة القدم تجميد مباريات الدوري الممتاز لمدة 15 يوما، بسبب الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة المصرية منعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

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