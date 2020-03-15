شكرا لقرائتكم خبر عن إسلام قرطام: نجاح مستر أولمبيا هدية للسياحة المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب إسلام قرطام، مؤسس فريق كوسكواد ورئيس الاتحاد المصرى لرياضة «ستريت وورك أوت»، عن سعادته باستضافة مصر مهرجان مستر أولمبيا، مؤكدًا أنه حدث تاريخى بكل المقاييس، إذ كان من ضمن أهدافه جلب الحدث الأكبر في رياضة كمال الأجسام إلى مصر للمرة الأولى، والتخفيف على المتسابقين المصريين من عناء السفر والتنقل والأعباء المالية، ودعم السياحة الرياضية في البلاد من ناحية أخرى، بعد مشاركة عدد من اللاعبين الأجانب وحضور طاقم تحكيم أجنبي مميز تم ترشيحه من مستر أوليمبيا لإدارة المسابقات في الفئات الثلاث: البودي بلدينج والفيزيك والكلاسيك فيزيك.

ووجه قرطام رسالة للاعبين المشاركين في مهرجان مستر أولمبيا بمصر، قائلا: «الشباب المصري يستحق استضافة هذا الحدث، خاصة انه يمتلك جينات البطل، وخلال المنافسات التي حصلت كوسكواد على حقوق تنظيمها 3 أعوام ستكون الفرصة سانحة للشباب المصري في الوقوف على مسرح مستر أوليمبيا، بعدما أصبح الحلم حقيقة ومتاحا لهم ولعشاق رياضات كمال الأجسام في الأرجاء المحيطة بمصر.

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ولم يخف قرطام أنه كان يفكر جديًا في تأجيل المهرجان بسبب الأحوال المناخية الصعبة التي مرت بها البلاد في الأيام الماضية، لكنه أمام الإصرار الذي وجده لدى اللاعبين الذين حضروا من كل محافظات مصر للمشاركة في المنافسات، والوافدين من خارج البلاد استقر على اقامته في موعده، موضحًا أن «كوسكواد» نجحت في تذليل العقبات على اللاعبين للوصول لمقر البطولة في ظل حالة الطقس التي كانت من الممكن أن تتسبب في عدم وصولهم لمقر المهرجان في 6 أكتوبر.

وشدد رئيس اتحاد ستريت وورك أوت على أنه كان يتمنى أن تتوافر أجواء مناخية أفضل لكي يتمكن أكثر من 700 لاعبا سجلوا أسماءهم في المهرجان من الحضور والمشاركة مع باقي المتنافسين، إلا أنه لديه ثقة في أن النسختين القادمتين من مستر أوليمبيا مصر ستحظى بمشاركات أكبر من التي تم تسجيلها في هذه النسخة.

ورفض إسلام قرطام الرد على الهجوم الذي تعرض له في الفترة الماضية من جانب عادل فهيم رئيس اتحاد كمال الأجسام، واكتفى بالتأكيد على أن كوسكواد لجأت إلى الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة والقانونيين في الوزارة الذين أكدوا على أحقية مصر في استضافة المهرجان، ونجحوا في إقامة المهرجان، وقدموا شئ جيد للرياضة المصرية.

وعن دعم وزارة الرياضة للحدث الأهم والأشهر في رياضة كمال الأجسام، قال مؤسس كوسكواد: «الوزارة لم تتأخر لحظة عن أي دعم للبطولة، وأوجه الشكر للدكتور أشرب صبحي وزير الرياضة لما قدمه من دعم لذلك الحدث الرياضي الكبير، ولأغلب الفعاليات الرياضية التي تنظمها كوسكواد».