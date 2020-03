شكرا لقرائتكم خبر عن 9 بطاقات احتراف و3 عقود رعاية من «كوسكواد» في ختام مهرجان مستر أوليمبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتمت مساء السبت فعاليات مهرجان «مستر أولمبيا» مصر 2020، للهواة تحت رعاية مؤسسة «ko squad» برئاسة إسلام قرطام، بمشاركة أكثر من 200 لاعب، حيث أقيمت المنافسات على مسرح «كايرو شو» بمدينة السادس من أكتوبر.

ورغم الظروف المناخية الصعبة، حظى المهرجان باهتمام كبير من وسائل الإعلام وعشاق رياضات كمال الأجسام، خاصة انه يقام لأول مرة في مصر.

وأدار المنافسات التي أقيمت على مدار يومين طاقم تحكيم أجنبي بقيادة الأمريكي تيم جاردنر ومعه الهولندية ليونا بيرجمان والإسباني ايميليو مارتينيز، واشاد الثلاثي بإمكانيات المتسابقين المشاركين في المهرجان، وبالتنظيم المميز والمكان الذي اقيمت عليه الفعاليات.

وشارك في مسابقات اليوم الأول من المنافسات 100 لاعب في فئتي الكلاسيك فيزيك والبودي بيلدنج، وتم اختيار التوب فايف في كل فئة ليصل إجمالي المتأهلين للأدوار النهائية إلى 30 لاعبا، وفي اليوم التالي استكملت المنافسات في لعبة الفيزيك التي شهدت إقبالا أكبر، وتم اختيار التوب فايف أيضا، ثم شارك المتسابقين في المرحلة النهائية التي أسفرت عن فوز 9 لاعبين ببطاقات الاحتراف وجاءوا على النحو التالي:

فئة الفيزيك:

أحمد الديباوي (كلاس A)، محمد مصطفى فيزيك (كلاس B)، ومحمود عبدالعزيز (كلاس C).

فئة الكلاسيك فيزيك:

عمر العقبي (كلاس A)، محمد أحمد عبدالله (كلاس B)، وسيف العبد(كلاس C).

فئة البودي بيلدنج:

محمود عادل عبدالحليم (كلاس A)، ومحمد صلاح فؤاد (كلاس B)، وخالد عوني (كلاس C).

وأعلنت كوسكواد عن توقيعها عقد رعاية مع الثلاثي محمود عبدالعزيز في الفيزيك، وعمر العقبي في الكلاسيك فيزيك، وخالد عوني في البودي بيلدينج.