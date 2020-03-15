دي كانيو: كونتي كان يفضّل فيدال على اريكسن

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

إعتبر المدرب الايطالي ​باولو دي كانيو​ أن ​كريستيان إريكسن​ لم يقنع المدرب ​أنتونيو كونتي​ في ​الانتر​، ولا يزال أرتورو فيدال على رادار النيرازوري.

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وقال دي كانيو في تصريحات نشرها موقع فوتبول ايطاليا: "من الصعب على أنتونيو كونتي أن يجعل إريكسن يتكيف، كان كونتي يريد فيدال ويرغب في التعاقد معه".

وأضاف لاعب لاتسيو ويوفنتوس السابق: "التشيلي يعكس تمامًا أفكار كونتي في الملعب، لأنه يتمتع بثقة في النفس وهدف وشخصية".

وواصل: "هذا لا يعني أن إريكسن أسوأ من فيدال، على العكس تمامًا، لقد كان لاعبًا رائعًا، عندما يكون بخير يضيف الكثير للفريق إنه لاعب مميز للغاية".