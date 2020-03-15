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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر دي كانيو: كونتي كان يفضّل فيدال على اريكسن والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
إعتبر المدرب الايطالي باولو دي كانيو أن كريستيان إريكسن لم يقنع المدرب أنتونيو كونتي في الانتر، ولا يزال أرتورو فيدال على رادار النيرازوري.
وقال دي كانيو في تصريحات نشرها موقع فوتبول ايطاليا: "من الصعب على أنتونيو كونتي أن يجعل إريكسن يتكيف، كان كونتي يريد فيدال ويرغب في التعاقد معه".
وأضاف لاعب لاتسيو ويوفنتوس السابق: "التشيلي يعكس تمامًا أفكار كونتي في الملعب، لأنه يتمتع بثقة في النفس وهدف وشخصية".
وواصل: "هذا لا يعني أن إريكسن أسوأ من فيدال، على العكس تمامًا، لقد كان لاعبًا رائعًا، عندما يكون بخير يضيف الكثير للفريق إنه لاعب مميز للغاية".
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