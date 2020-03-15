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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عصابة تقتحم منزل فرتونغن خلال تواجده في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020
أفادت شبكة بي بي سي أنّ أربعة لصوص إقتحموا منزل مدافع نادي توتنهام يان فرنتونغن خلال تواجده يوم الثلاثاء في ألمانيا للمشاركة في مباراة السبيرز أمام لايبزيغ في إياب الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.
وأشارت الشبكة إلى أن زوجته وأولاده كانوا متواجدين في المنزل، وأن العصابة كانت مُكوّنة من 4 أشخاص ملثمين، ومسلحين بالسكاكين، مضيفة أن افراد العائلة لم تُصب بأذى، وأن اللصوص لاذوا بالقرار قبل وصول الشرطة.
جدير بالذكر أن جميع المباريات في إنكلترا مُتوقفة بسبب أزمة فيروس كورونا.
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