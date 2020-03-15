عصابة تقتحم منزل فرتونغن خلال تواجده في ألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

أفادت شبكة بي بي سي أنّ أربعة لصوص إقتحموا منزل مدافع نادي ​توتنهام​ ​يان فرنتونغن​ خلال تواجده يوم الثلاثاء في ألمانيا للمشاركة في مباراة السبيرز أمام لايبزيغ في إياب الدور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.



وأشارت الشبكة إلى أن زوجته وأولاده كانوا متواجدين في المنزل، وأن العصابة كانت مُكوّنة من 4 أشخاص ملثمين، ومسلحين بالسكاكين، مضيفة أن افراد العائلة لم تُصب بأذى، وأن اللصوص لاذوا بالقرار قبل وصول الشرطة.

جدير بالذكر أن جميع المباريات في إنكلترا مُتوقفة بسبب أزمة فيروس كورونا.