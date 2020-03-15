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عصابة تقتحم منزل فرتونغن خلال تواجده في ألمانيا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عصابة تقتحم منزل فرتونغن خلال تواجده في ألمانيا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

أفادت شبكة بي بي سي أنّ أربعة لصوص إقتحموا منزل مدافع نادي ​توتنهام​ ​يان فرنتونغن​ خلال تواجده يوم الثلاثاء في ألمانيا للمشاركة في مباراة السبيرز أمام لايبزيغ في إياب الدور الـ16 من بطولة .

وأشارت الشبكة إلى أن زوجته وأولاده كانوا متواجدين في المنزل، وأن العصابة كانت مُكوّنة من 4 أشخاص ملثمين، ومسلحين بالسكاكين، مضيفة أن افراد العائلة لم تُصب بأذى، وأن اللصوص لاذوا بالقرار قبل وصول الشرطة.

جدير بالذكر أن جميع المباريات في إنكلترا مُتوقفة بسبب أزمة فيروس كورونا.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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