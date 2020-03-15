فان دايك: سيكون أمرًا حزيًنا إذا فزنا باللقب بلا جماهيرنا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

أكد ​فيرجيل فان دايك​ مدافع ​ليفربول​، إنه سيكون حزينًا إذا تم استكمال الدوري الإنكليزي الممتاز، وفاز فريقه باللقب دون وجود جماهير في الملعب.



وقال فان دايك نقلا عن شبكة سبورت ميديا سيت: "إذا فزنا في ملعب فارغ والجماهير لم تكن هناك، سأكون حزينًا، إذا لم يتواجد مشجعون في ملعب أنفيلد، سيكون ذلك بمثابة ضربة، ولا أحد يريد أن يلعب مباريات بدون جماهير".

وأكمل: "ليس نحن فقط، جميع الأندية لا تريد اللعب بدون الجماهير، ولكن الأمر يبقى صعبًا، حتى يتم اتخاذ قرار بشأن كيفية المضي قدمًا. علينا التعامل مع الوضع كما يجب، وعندما يتم حل كل شيء، سنجلب اللقب لمشجعينا".