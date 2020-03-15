شكرا لقرائتكم بن شرقي وأوناجم يغادران القاهرة بعد توقف الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل غادر القاهرة ظهر اليوم، الأحد، المغربيان أشرف بن شرقي ومحمد أوناجم ثنائي الزمالك، القاهرة، متجهان إلى المغرب بعد قرار الجهاز الفني للفريق الأبيض بمنح اللاعبين راحة سلبية من التدريبات لمدة أسبوع بعد توقف النشاط الرياضي كإجراء احترازي خوفا من تفشي فيروس كورونا.

ومن المقرر أن يعود ثنائي الزمالك إلى القاهرة مطلع الأسبوع المقبل استعداد للانتظام في التدريبات الجماعية، انضم الثنائي المغربي إلى الفريق الأبيض في بداية الموسم الحالي وظهر بمستوى جيد مع الفريق.

وقرر مجلس إدارة نادي الزمالك برئاسة المستشار مرتضي منصور، إغلاق مقر النادي الأبيض لمدة أسبوع وجاء قرار مجلس إدارة قلعة ميت عقبة كإجراء احترازي حرصا على سلامة وصحة أعضاء النادي للوقاية من فيروس كورونا.

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وقال مجلس الزمالك إنه يتردد على مقر القلعة البيضاء نحو 50 ألف عضو يوميا لذا تم تفضيل غلق مقر النادى لمدة أسبوع بعدما حصل فريق كرة القدم بالنادي حصل على راحة من التدريبات لمدة أسبوع بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل الدوري الممتاز اليوم لمدة أسبوعين بعد قرار تعليق النشاط الرياضي.

وأصدر اتحاد الكرة بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر ، بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة وجاء نص البيان كالتالي :

بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية، قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، إنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازي ولمنع عملية الاختلاط وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى، لفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية .