شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يواصل الاستعداد للدوري رغم قرار تعليق النشاط الكروى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى فكرة منح لاعبيه راحة من التدريبات رغم قرار تعليق النشاط الرياضى فى مصر حيث فضل استمرار التدريبات بصورة طبيعية مع منح اجازات قصيرة خوفاً من تأثر الحالة البدنية والفنية للاعبين لاسيما أن قرار التوقف لمدة أسبوعين فقط ،و تعادل الإنتاج الحربى مع المقاصة بهدف لكل فريق فيما تأجلت مباراته مع نادي مصر لسوء الأحوال الجوية.

يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن برصيد 23 نقطة بعد أن لعب 17 مباراة فاز في 5 وتعادل في 8 وخسر 4 لقاءات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف .

وفى وقت سابق عقد مختار مختار جلسة مع لاعبيه حذرهم من انتفاضة الفرق فى الدور الثانى للدوري بحثاً عن النجاة من دوامة الهبوط مشدداً على أن مباريات المرحلة المقبلة ستكون صعبة على كل الفرق، ومن الصعب تحديد الفرق التى ستهبط للدرجة الأدنى من الآن، خاصة أن هناك دورا ثانيا بالكامل، أى سيلعب كل نادٍ 17 مواجهة أخرى تساوى 51 نقطة، وهو رقم كبير من النقاط ومن يجمع أكبر قدر منها سيستمر فى بطولة الدوري.

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وأعلن اتحاد الكرة المصري تعليق نشاط كرة القدم في مصر لمدة 15 يومًا وذلك اعتبارًا من اليوم الاحد، كإجراء احترازي ضد فيروس كورونا.

ووفقًا لبيان مقتضب نشره اتحاد الكرة المصري، فإنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزارة ووزير الشباب والرياضة في مصر، فإنه تقرر تعليق النشاط الكروي.

وأوضح البيان أن القرار جاء أيضًا بناء على توصيات من اللجنة الطبية في اتحاد الكرة المصري ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

الجدير بالذكر، أن مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن في مؤتمر صحفي، إيقاف النشاط لمدة 15 يومًا لجميع الأنشطة الرياضية.