شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يخوض مرانه الأخير بالمغرب قبل العودة إلى القاهرة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى مرانا خفيفا ،وذلك بعد صدور قرار بتأجيل مواجهة الرجاء لأجل غير مسمى ، وكان الاتحاد العربى قد قرر تأجيل منافسات بطولة كأس محمد السادس للأندية الابطال بعد تفشى فيروس كورونا ، المران اشتمل على بعض التدريبات الخططية قبل أن يختتم بتدريبات ترفيهية لاسيما بعد فك الضغط من على كاهل اللاعبين.

ونجحت مساعى بعثة النادى الاسماعيلى فى المغرب بتعديل موعد عودة الفريق للقاهرة بعد تأجيل مباراته مع الرجاء المغربى ، وقال مصدر ببعثة الاسماعيلى المتواجدة حالياً فى الدار البيضاء أن البعثة سوف تستقل طائرة العودة للقاهرة فى تمام الحادية عشر مساء الليلة بدلا من الغد ، وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تأجيل مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى بالدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" لأجل غير مسمى، والتى كان مقرر لها مساء اليوم الأحد بالمغرب خوفاً من فيروس كورونا، وتم إخطار الناديين رسمياً بذلك.

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وقرر الاتحاد المغربى لكرة القدم إيقاف جميع مباريات كرة القدم خلال الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة المغربية أنه تم تسجيل ثامن حالة إصابة مؤكدة بالفيروس فى البلاد، وذكر البيان الرسمى الذى نشره الاتحاد المغربى على موقعه الرسمى "تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها بداية من صدور هذا البلاغ حتى إشعار آخر".

وتأهل الرجاء المغربى لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، للمرة الأولى منذ 15 عاما، رغم خسارته فى لقاء العودة بهدف وحيد، مستفيدا من فوزه ذهابا فى المغرب، بثنائية نظيفة، ويواجه الرجاء المغربى، فريق الزمالك، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، خلال شهر مايو المقبل، إذ ستقام مباراة الذهاب فى المغرب أحد أيام 1 أو 2، بينما تلعب مباراة الإياب فى القاهرة، أحد أيام 8 أو 9 من نفس الشهر.

وكانت مباراة الرجاء والاسماعيلى التى تم تأجيلها حاسمة فى تأهل أحد الفريقين إلى نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال، علما أن مباراة الذهاب، انتهت بفوز الدراويش، بهدف لصفر، وسيكون الرجاء مطالبا بتذويب فارق الهدف للحفاظ على حظوظه فى التأهل.