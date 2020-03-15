شكرا لقرائتكم بعد توقيع محمود علاء .. الزمالك يوثق العقد الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يوقع أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس نادى الزمالك، اليوم، الأحد، العقد الجديد لمحمود علاء مدافع الفريق، بعد توقيع اللاعب فى الساعات الأولى من صباح اليوم على عقده الجديد فى منزل مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء.

ومن المنتظر عقب توقيع نائب رئيس الزمالك على العقد الجديد لمحمود علاء أن يقوم مسؤولو النادى الأبيض بتوثيق ذلك العقد فى الاتحاد المصرى لكرة القدم خلال الفترة الجارية، بعدما جدد اللاعب لناديه فى حضور أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة النادى وأمير مرتضى المشرف العام على الكرة بالقلعة البيضاء.

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وأعلن مرتضى منصور، رئيس الزمالك، تمديد عقد محمود علاء، مدافع الفريق الأبيض، رسميًا، لمدة عامين إضافيين، مع تعديل القيمة المالية التى يحصل عليها اللاعب مع القلعة البيضاء، بعد التواصل على اتفاق معه ليُصبح محمود علاء مرتبطًا بعقد مع الأبيض حتى عام 2024.

وأكد مرتضى منصور، رئيس نادى الزمالك، على إنهاء إدارة الكرة تحت إشراف أمير مرتضى، اتفاقها مع محمود علاء، مشددًا على أنه قام بالتجديد لمدة 5 سنوات، موجهًا له الشكر على مجهوداته مع الفريق منذ الانضمام لصفوف القلعة البيضاء قائلاً: "أشكره جدًا هو راجل فى الملعب مثله مثل كل لاعبى الزمالك".

من جانبه، أكد محمود علاء، أن جميع اللاعبين على قلب رجل واحد، من أجل اسعاد الجماهير، مشددًا على أن تواجده مع الأبيض يُعد إضافة كيرة له، قائلاً: "تواجدى فى الزمالك أضاف لى الكثير فى شخصيتى داخل الملعب"، مضيفًا: "الطبيعى لأى لاعب متواجد فى الزمالك أن يكون لديه شخصية وتحمل المسئولية وربنا وفقنى فى ذلك"، أضاف علاء، أن شخصية اللاعب تفرق كثيرًا فى مستواه داخل الملعب، مشددًا على أنه يحاول دائمًا التطوير من نفسه"، متابعًا: "أشكر مرتضى منصور الذى قدم ليٌ المساندة منذ تواجدى فى الزمالك كما أشكر الجماهير التى تقف دائمًا خلفنا، وكذلك احمد مرتضى وأمير مرتضى وأتمنى أن أكون دائمًا عند حسن ظن الجميع".