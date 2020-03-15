شكرا لقرائتكم كارتيرون يرفض رحيل خماسي الزمالك لهذه الأسباب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرجع مسئولو الزمالك، مصير رحيل نجوم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي خلال فترة الانتقالات الصيفية فى الموسم المقبل، إلي قرارات الفرنسى باتريس كارتيرون، المدير الفنى للقلعة البيضاء.

وسيُبدى المدرب الفرنسى رأيه فى اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم أو إعارتهم بنهاية الموسم الجارى، مع وجود أصوات تنادى بضرورة إعارة أو رحيل أكثر من لاعب، خاصة في ظل الوفرة في نفس المركز، تزامنا مع ضرورة تدعيم مراكز أخري فى الموسم الجديد، وعلى رأسها مركز الظهير الأيمن.

وبدوره رفض الفرنسي كارتيرون فكرة الاستغناء عن التونسي فرجاني ساسي أو زميله طارق حامد مؤكدا أنهما من الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الفريق والتي تعتبر صمام الأمان بشكل كبير لحماية دفاعات الأبيض من قلب الملعب وكذلك مساهمة ساسي في بناء الهجمات الخطرة من خلال اللمسات السحرية والتمريرات الامامية لإحراز الأهداف.

كما رفض باتريس التفريط في الثنائي الهجومي المغربي أشرف بن شرقي ، صانع الألعاب وجناح الزمالك الأيسر نظرا لإمكانياته وقدراته الفعالة في ترجيح كافة الأبيض في المواعيد والمناسبات الكبرى لاسيما في الفوز ببطولة السوبر الافريقي وصعود الفريق لنصف نهائي دوري ابطال افريقيا، واحرازه 6 أهداف في البطولة القارية الاغلي للاندية، وكذلك تمسك ببقاء مصطفي محمد مهاجم الفريق الصاعد مؤكدا انه لا يمكن تعويضه حال رحيله في الوقت الحالي سواء بزملائه او بلاعبين جدد، حيث يري الفرنسي أن المهاجم الشاب هو أمل الفريق بسبب تحركاته الدائمة واجادته التهديف بالرأس أو القدمين علاوة على قوته الجسمانية الهائلة في ارهاق مدافعين الخصوم.

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محمود علاء هو اللاعب الخامس الذى شدد الفرنسي على ضرورة عدم التفريط فيه لأي سبب وبأي ثمن حيث انه قلب دفاع مميز يحمي مرمي الأبيض من اهداف محققة كما انه هداف من الطراز الأول سواء من خلال لعب الراسيات أو ضربات الجزء الذى تخصص في تسجليها في جميع المناسبات.