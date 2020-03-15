شكرا لقرائتكم الأهلي يستعيد رمضان صبحي وجيرالدو ومعلول بعد عودة الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعيد الأهلي جهود ثلاثي الفريق رمضان صبحي والأنجولي جيرالدو والتونسي علي معلول بعد استئناف مسابقة الدوري التي تم تعلقيها أسبوعين بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة حيث أصدر اتحاد الكرة بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر وجاء نص البيان كالتالي : بناء على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة ، وبعد الإطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم ، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

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ويغيب رمضان صبحي عن مباريات الأهلي منذ ثلاثة أشهر تقريباً لأصابته بتمزق في العضلة الخلفية كما تعرض جيرالدو لأصابه بجذع في الكاحل خلال مباراة صن داونز الأخيرة ببطولة أفريقيا ويحتاج أسبوعين للتعافي من الإصابة فيما يشكو على معلول من إجهاد في العضلة الامامية حرمه من مباراة الفريق الأخيرة أمام سموحة بالدوري التي انتهت بالتعادل بهدف لمثله، ومن المقرر أن يستعيد فريق الأهلي الثلاثي رمضان وجيرالدو ومهلول في المباريات حال استئناف المسابقة بعد أسبوعين .

الاهلي كان قد تدرب يومي الجمعة والسبت الماضيين وحصل على راحة اليوم وكان مُقرراً أن يبدأ غداً ، الأثنين، الإستعداد لمباراة الأنتاج الحربي التى كان مُقرراً لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ19 للدوري لكن بعد تأجيل النشاط الرياضي لمدة أسبوعين سيعقد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسه مع معاونيه لبحث إرتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة والبرنامج الذى سيُنفّذه الاهلي.