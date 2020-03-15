شكرا لقرائتكم تجميد ودية الأهلي والهلال في اعتزال طارق التائب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل اقتربت مباراة الأهلي والهلال السعودي والمقرر إقامتها في الرياض يوم 26 مارس الجاري في إطار مهرجان اعتزال الليبي طارق التائب، نجم الزعيم السابق من الإلغاء بسبب تجميد النشاط الرياضي في مصر والسعودية، على خلفية الإجراءات الاحترازية التي يتخذها العالك كطله لمواجهة "فيروس كورونا".
الاهلي كان قد تدرب يومي الجمعة والسبت الماضيين وحصل على راحة اليوم وكان مُقرراً أن يبدأ غداً، الأثنين، الاستعداد لمباراة الإنتاج الحربي التى كان مُقرراً لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ19 للدوري لكن بعد تأجيل النشاط الرياضي لمدة أسبوعين سيعقد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسه مع معاونيه لبحث ارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة والبرنامج الذى سيُنفّذه الاهلي.
وبات في حكم المؤكد أن يصدر قراراً بإلغاء اللقاء في ظل تجميد النشاط الرياضي بمصر والسعودية، لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا.
وكان طارق التائب نجم الكرة الليبية قد أعلن أن نجوم الكرة السعودية محمد الدعيع وياسر القحطانى وأسامة هوساوى سيشاركون فى مهرجان الاعتزال الذى يشهد إقامة مباراة الهلال السعودى والأهلى، موضحاً أنه لن يدعو نجما أوروبيا أو عالميا للمشاركة فى حفل اعتزاله، لثقته فى جماهير الهلال التى ستزحف بأعداد غفيرة لتوديعه.
وظهر طارق التايب نجم الكرة الليبية ونادى الهلال السعودى السابق فى النادى الأهلى مؤخراً لتوجيه الدعوة لمسئولى القلعة للمشاركة فى مهرجان اعتزاله، وأوضح طارق التائب أنه كان قريبا من ارتداء القميص الأحمر عام 2001، وكان على رأس لجنة التعاقد عدلى القيعى مستشار لجنة التعاقدات حاليا ولكن لم يكتب لها النجاح فى تلك التوقيت، ومن المفترض أن يحصل الأهلي على مبلغ 400 الف دولار نظير المشاركة في المباراة.
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