شكرا لقرائتكم تجميد ودية الأهلي والهلال في اعتزال طارق التائب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اقتربت مباراة الأهلي والهلال السعودي والمقرر إقامتها في الرياض يوم 26 مارس الجاري في إطار مهرجان اعتزال الليبي طارق التائب، نجم الزعيم السابق من الإلغاء بسبب تجميد النشاط الرياضي في مصر والسعودية، على خلفية الإجراءات الاحترازية التي يتخذها العالك كطله لمواجهة "فيروس كورونا".

الاهلي كان قد تدرب يومي الجمعة والسبت الماضيين وحصل على راحة اليوم وكان مُقرراً أن يبدأ غداً، الأثنين، الاستعداد لمباراة الإنتاج الحربي التى كان مُقرراً لها الأربعاء المقبل ضمن منافسات الجولة الـ19 للدوري لكن بعد تأجيل النشاط الرياضي لمدة أسبوعين سيعقد رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسه مع معاونيه لبحث ارتباطات الفريق خلال الفترة المقبلة والبرنامج الذى سيُنفّذه الاهلي.

وبات في حكم المؤكد أن يصدر قراراً بإلغاء اللقاء في ظل تجميد النشاط الرياضي بمصر والسعودية، لمدة أسبوعين للحد من انتشار فيروس كورونا.

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طارق التائب زار الأهلي قبل أسابيع، ووجه الدعوة للنادي لخوض مباراة اعتزاله أمام الهلال وتم تحديد موعد مبدئي في يناير الماضي قبل أن يتم تأجيل الموعد ليوم 26 مارس الجاري بسبب ارتباطات الفريقين قبل أن تواجه المباراة شبح الألغاء بسبب تجميد النشاط الرياضي في العالم كله تقريباً للحد من فيروس كورونا.