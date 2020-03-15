شكرا لقرائتكم خبر عن محمد فضل: حسام غالي يستحق رئاسة الأهلي مستقبلًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال محمد فضل، عضو اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة، إن حسام غالي، يستحق تولي منصب رئيس النادي الأهلي في المستقبل.

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وأضاف «فضل»، ردًا على سؤال حول إمكانية ترشحه في المستقبل لرئاسة القلعة الحمراء، وذلك خلال تواجده ضيفًا على قناة أون تايم: «رئاسة الأهلي شرف كبير، لكن بعد العمر الطويل حسام غالي يستحق يكون رئيس النادي الأهلي».

وتابع: «الأهلي بيتي، لكن عارف من اللي ممكن يمسك النادي ويضيف بشكل كبير، أنا أهلاوي جدًا وشايف مين اللي يصلح يكون في المكان وهو حسام غالي».

وعن إمكانية ترشح حسام غالي أمام محمود الخطيب، علق «فضل»: «عندنا مبادئ في الأهلي، وفي حاجة اسمها الكبير، ومحمود الخطيب هو الكبير، وما ينفعش حسام ينزل أمامه».