شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد يعتقد انه قادر على خطف ماني من ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020 كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية عن اهتمام من نادي ​ريال مدريد​ بالحصول على خدمات لاعب نادي ​ليفربول​ السنغالي ​ساديو ماني​ خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، واضافت الصحيفة ان الفريق المدريدي مستعد لدفع 160 مليون يورو من اجل الحصول على خدمات اللاعب السنغالي الذي قد يصل سعره الى اكثر من 150 مليون يورو.

ولفتت الصحيفة الى ان النادي الملكي يعتقد انه قادر على ضم ماني الذي ينتهي عقده مع حامل لقب دوري ابطال اوروبا والمرشح الاول لاحراز لقب الدوري الانكليزي الممتاز بعد ثلاث سنوات.

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