شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر ريال مدريد يعلق جميع خطط الموسم القادم والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020 اشارت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية الى ان نادي ​ريال مدريد​ الاسباني قرر ايقاف جميع الخطط المستقبلية والتركيز على حل المشاكل الحالية التي يعاني منها الفريق خلال الفترة الحالية مع توقف الدوري المحلي وتأجيل مباريات دوري ابطال اوروبا، في ظل تفشي ​فيروس كورونا​.

واضافت الصحيفة ان الفريق المدريدي قام بتأجيل البحث بجميع خطط ضم اللاعبين او استعادة اللاعبين المعاريين الى فرق اخرى، او القيام باستعارة لاعبين اخرين. حيث يمتلك الفريق المدريدي 13 لاعباص معاراً الى فرق اخرى، لن يقوم بأي اجراء بهم حتى يتبين ما سيحصل في المعايير الجديدة للاتحاد الدولي لكرة القدم.

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