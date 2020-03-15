شكرا لقرائتكم خبر عن إيفونا يسأل الجمهور بعد توقف النشاط الكروى: هنعمل أيه؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الجابونى ماليك إيفونا، مهاجم ناسيونال ماديرا البرتغالى الحالى والأهلى السابق، سؤالا لمتابعيه عبر إنستجرام بعدما نشر صورته وعلق قائلا، "مفيش كرة.. مفيش كرة سلة.. مفيش حاجة فى التليفزيون .. هنعمل إيه؟"، فى إشارة لتجميد النشاط الكروى فى شتى أنحاء العالم خوفاً من تفشى وباء فيروس كورونا المستجد .

وبات فيروس كورونا المستجد يشكل خطرًا كبيرًا يهدد كافة دول العالم، وعلى جميع الأنشطة المختلفة، بعدما تسبب هذا الفيروس فى وفاة ما يزيد عن 10 آلاف شخص.

الرياضة العالمية بشكل عام، وكرة القدم بشكل خاص، تضررت بشكل كبير من فيروس كورونا، بدءا من إيقاف الجماهير ومنع حضورهم، ووصولًا لتأجيل المسابقات بعد إصابة العديد من اللاعبين.

وانضم المهاجم الجابونى ماليك إيفونا للأهلى فى 24 يناير الماضى بشكل رسمى لصفوف نادى ناسيونال ماديرا، الذى يلعب بدورى الدرجة الثانية البرتغالى، على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالى، قادما من صفوف نادى سانتا كلارا الذى يلعب بالدورى البرتغالى الأول.. وكان المهاجم الجابونى قد خاض موسم 2015 – 2016، مع المارد الأحمر، خاض خلاله 24 مباراة فى جميع المسابقات، وسجل 12 هدفا، قبل أن يرحل إلى تانجين تيدا الصينى، ورحل على سبيل الإعارة إلى كونيا سبور التركى، قبل أن ينضم لصفوف سانتا كلارا البرتغالى.

وفى وقت سابق، أكد الجابونى ماليك إيفونا، مهاجم الأهلي السابق وناسيونال ماديرا البرتغالى الحالي، أنه لم يتمنى الرحيل عن القلعة الحمراء نهائيًا.

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وأوضح ماليك إيفونا خلال تصريحات تلفزيوينة قائلا : "أنا مكنتش عاوز أحترف فى الصين بس أنا متفهم أن كرة القدم أصبحت بيزنس والعرض الصينى كان كبير وكان من الصعب رفضه و كان نفسى أكمل فى الأهلى وأكسب بطولات وأعمل تاريخ لكن الحمد لله على كل شيء و سأزور مصر قريبًا وبالأخص النادى الأهلى وأتمنى رؤيتكم قريبًا"

وأشار مهاجم الاهلى السابق أنه أحلى أيام قضيتها فى كرة القدم كانت فى الأهلى و جمهور الأهلى اللى كان بيتعامل معى كملك .