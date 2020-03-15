شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يجتمع بمعاونيه فى نادى مصر لوضع تصور فترة التوقف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد خالد جلال، المدير الفنى لفريق نادى مصر، اجتماعا مع معاونيه، ظهر اليوم الأحد، لوضع تصور فترة توقف الدورى العام وتحديد عدد أيام راحة اللاعبين من التدريبات للوقاية من فيروس كورونا.

وأصدر اتحاد الكرة بيانا رسميا بتعليق النشاط الكروى لمدة 15 يوما فى مصر، بناءً على تعليمات رئيس مجلس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وجاء نص البيان كالتالى :

بناءً على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصرى لكرة القدم، قرر الاتحاد المصرى لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس، ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء أمس إنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين جنبا لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازى ولمنع عملية الاختلاط.

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وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى، لفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية .

وشهدت استعدادات فريق نادى مصر للدور الثانى الدخول فى معسكر مغلق بأحد فنادق مدينة السادس من أكتوبر ولعب 4 وديات، حيث نجح فى الفوز على الإعلاميين 1/0 فى أولى وديات المعسكر، قبل أن يخسر من كوكاكولا بهدف فى آخر الشوط الثانى ويلتقى البدرشين الأربعاء الماضى وينجح فى الفوز ٦/١قبل أن يهزم حرس الحدود 2 / 1 فى ختام المعسكر .

كما خاض فريق نادى مصر بقيادة مديره الفنى خالد جلال وديتين قبل معسكر أكتوبر، خسر من إنبى وديًا 2/1 فى إطار الاستعداد لانطلاق الدور الثانى بعدما تعادل أمام الشرقية للدخان، والتى انتهت بالتعادل بهدف لمثله فى المباراة الودية التى جمعت كلا الفريقين على ملعب الدخان.

نجح خالد جلال فى قيادة نادى مصر لعبور وادى دجلة بالفوز بنتيجة 2 / 1، فى المواجهة التى أقيمت بينهما 16 فبراير الماضى ضمن منافسات دور الستة عشرة لبطولة كأس مصر، ليصعد نادى مصر لدور الثمانية ويودع وادى دجلة البطولة.

ويضم الجهاز الفنى المساعد لخالد جلال، كلاً من أمير عزمى مجاهد ووائل كوندى لمعاونته فى الأمور التدريبية داخل نادى مصر، ويتولى تدريب حراسة المرمى، خالد متولى.