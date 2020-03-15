شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. ماذا قالت الجماهير المغربية عن تأجيل مواجهة الإسماعيلى والرجاء؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رحبت جماهير الرجاء المغربى بقرار الاتحاد العربى لكرة القدم بتأجيل مواجهة فريقها مع الإسماعيلى فى إياب الدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، والتى كان مقرراً لها اليوم الأحد على مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وأجرت الصفحة الرسمية للنادى الاسماعيلى حواراً مع بعض الجماهير عقب قرار التأجيل.

وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم، رسميا، أمس السبت، تأجيل منافسات الدور نصف النهائى للبطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال" لأجل غير مسمى بسبب تفشى فيروس كورونا المستجد، وذكر البيان الذى نشره الاتحاد عبر موقعه الرسمى أن هذا القرار جاء بسبب المستجدات الراهنة المتعلقة بالوباء العالمى فيروس كورونا وحرصا من الاتحاد العربى لكرة القدم على أهمية الاحترازات الوقائية القائمة فى مختلف الدول وحفاظا على سلامة الجميع.

وكان الاتحاد العربى لكرة القدم قرر تأجيل مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى بالدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" لأجل غير مسمى، والتى كان مقرر لها مساء اليوم الأحد بالمغرب خوفاً من فيروس كورونا، وتم إخطار الناديين رسمياً بذلك، وفى نصف النهائى الآخر كان من المقرر أن يلتقى عملاقى الدورى السعودى الشباب واتحاد جدة، لكن المباراة تأجلت هى الأخرى لمنع تفشى الفيروس القاتل.

وجاء القرار بعدما أعلن الاتحاد المغربى لكرة القدم إيقاف جميع المباريات لأجل غير مسمى، فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة الرياضة السعودية تعليق كل الأنشطة بما فيها كرة القدم بسبب كورونا.

وقرر الاتحاد المغربى لكرة القدم إيقاف جميع مباريات كرة القدم خلال الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة المغربية أنه تم تسجيل ثامن حالة إصابة مؤكدة بالفيروس فى البلاد، وذكر البيان الرسمى الذى نشره الاتحاد المغربى على موقعه الرسمى "تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها بداية من صدور هذا البلاغ حتى إشعار آخر"

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وتأهل الرجاء المغربى لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، للمرة الأولى منذ 15 عاما، رغم خسارته فى لقاء العودة بهدف وحيد، مستفيدا من فوزه ذهابا فى المغرب، بثنائية نظيفة، ويواجه الرجاء المغربى، فريق الزمالك، في نصف نهائي دورى أبطال أفريقيا، خلال شهر مايو المقبل، إذ ستقام مباراة الذهاب فى المغرب أحد أيام 1 أو 2، بينما تلعب مباراة الإياب فى القاهرة، أحد أيام 8 أو 9 من نفس الشهر.

وكانت مباراة الرجاء والاسماعيلى التى تم تأجيلها حاسمة فى تأهل أحد الفريقين إلى نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال، علما أن مباراة الذهاب، انتهت بفوز الدراويش، بهدف لصفر، وسيكون الرجاء مطالبا بتذويب فارق الهدف للحفاظ على حظوظه فى التأهل.