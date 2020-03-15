شكرا لقرائتكم خبر عن بعد فشل محاولات العودة مبكراً.. بعثة الاسماعيلى تعود من المغرب غداً والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مصدر مسئول ببعثة النادى الإسماعيلى فى المغرب أن كل محاولات البعثة للعودة للقاهرة مبكراً بعد تأجيل مواجهة الرجاء المغربى بالبطولة العربية باءت بالفشل، وقال المصدر فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، "بعثة الإسماعيلى ستعود من المغرب غداً الاثنين فى موعدها الطبيعى المحدد مسبقاً قبل تأجيل اللقاء ".

وفى وقت سابق كشف مصدر مسئول ببعثة النادى الإسماعيلى المتواجدة حالياً فى الأراضى المغربية، أن الاتحاد العربى يتكفل بنفقات سفر البعثات للدول المختلفة، وبالتالى فناديه لن يتحمل أعباء مالية بعد تأجيل مواجهة الرجاء المغربى

وأعلن الاتحاد العربى لكرة القدم تأجيل مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى بالدور قبل النهائى لكأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية" لأجل غير مسمى، والتى كان مقرر لها مساء اليوم الأحد بالمغرب خوفاً من فيروس كورونا، وتم إخطار الناديين رسمياً بذلك.

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وقرر الاتحاد المغربى لكرة القدم إيقاف جميع مباريات كرة القدم خلال الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة المغربية أنه تم تسجيل ثامن حالة إصابة مؤكدة بالفيروس فى البلاد، وذكر البيان الرسمى الذى نشره الاتحاد المغربى على موقعه الرسمى "تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها بداية من صدور هذا البلاغ حتى إشعار آخر".

وتأهل الرجاء المغربى لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، للمرة الأولى منذ 15 عاما، رغم خسارته فى لقاء العودة بهدف وحيد، مستفيدا من فوزه ذهابا فى المغرب، بثنائية نظيفة، ويواجه الرجاء المغربى، فريق الزمالك، فى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، خلال شهر مايو المقبل، إذ ستقام مباراة الذهاب فى المغرب أحد أيام 1 أو 2، بينما تلعب مباراة الإياب فى القاهرة، أحد أيام 8 أو 9 من نفس الشهر.

وكانت مباراة الرجاء والاسماعيلى التى تم تأجيلها حاسمة فى تأهل أحد الفريقين إلى نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال، علما أن مباراة الذهاب، انتهت بفوز الدراويش، بهدف لصفر، وسيكون الرجاء مطالبا بتذويب فارق الهدف للحفاظ على حظوظه فى التأهل.