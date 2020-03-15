المقاولون يعلق الأنشطة الرياضية والاجتماعية ويفتح أبواب النادى للأعضاء فقط

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المهندس محمد عادل فتحى، عضو مجلس إدارة المقاولون العرب والمشرف على فريق الكرة، التزام النادى بقرار رئاسة الوزراء بتعليق الأنشطة الرياضية فى الدولة لمدة أسبوعين، كإجراء احترازى لمواجهة تفشى فيروس كورونا.

وقال عادل، فى تصريحات خاصة، أشكر الدولة على هذا القرار، الأهم سلامة المواطنين، وقررنا تعليق كافة الأنشطة الرياضية والاجتماعية، وسيكون النادى مفتوحاً لاستقبال الأعضاء فقط.

وأضاف عادل، فريق الكرة حصل على راحة لمدة ثلاثة أيام مقبلة، وبعد ذلك سنضع خطة إعداد للمرحلة المقبلة قبل استئناف الدورى.

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ويحتل المقاولون العرب تحت القيادة الفنية لعماد النحاس مدرب الفريق، المركز الثانى فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، ويسبق المقاولون، نادى الزمالك صاحب المركز الثالث فى جدول الدورى، بنقطتين، ويتبقى للزمالك مباراة مؤجلة.

وكان المقاولون قد أنهى الدور الأول بهزيمتين متتاليتين أمام إنبى فى الجولة 16، ثم بيراميدز فى الجولة 17 والأخيرة، رغم البداية المميزة التى حققها ذئاب الجبل منذ انطلاق الموسم الجارى، وحقق المقاولون الفوز فى 10 مباريات من أصل 17 لقاء فى الدورى العام، كما تلقى ذئاب الجبل الهزيمة فى 5 مباريات وتعادلوا فى لقاءين فقط.

يذكر أن المقاولون تأهل إلى ربع نهائى كأس مصر فوزه على النادى المصرى برباعية نظيفة، فى اللقاء الذى جمع الفريقين ضمن منافسات الجولة 16 من كأس مصر.

وأكد النحاس أن سبب فوز المقاولون على المصرى يرجع لإصرار اللاعبين على تعويض آخر خسارتين أمام بيراميدز وإنبى فى الدورى العام، مشيراً إلى أن طموح اللاعبين أصبح أكبر بعد التغلب على المصرى للوصول إلى أبعد مرحلة فى الكأس.