شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: لا نعد بعودة الدورى بعد أسبوعين.. صحة المصريين أهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن تعليق الدورى أسبوعين "إجراء احترازى" من أجل التصدى لفيروس كورونا، مشدداً أنه لا يعد بعودة المسابقة بعد هذه الفترة لأن صحة المصريين هى الأهم فى الوقت الحالي.

وأضاف أشرف صبحى، فى مداخلة لإذاعة "أون سبورت إف إم"، "لابد أن يكون هناك وعى لدى الجميع لمواجهة فيروس كورونا، لافتاً إلى أن الوزارة لديها كافة الاستعدادات لكل مرحلة فى حالة زيادة انتشار فيروس كورونا".

وتابع وزير الرياضة، "الدولة المصرية فعل وليست رد فعل، اتخذنا القرار بتعليق النشاط لأننا لا ننتظر الأزمة حتى نسير وراءها"، وأضاف صبحى، "لا نعد باستئناف النشاط بعد أسبوعين، لابد من تقييم الموقف فى وقته طبقاً للنصائح الطبية لأن صحة المصريين هى الأهم".

أعلن اتحاد الكرة المصرى تعليق نشاط كرة القدم فى مصر لمدة 15 يومًا وذلك اعتبارًا من اليوم الاحد، كإجراء احترازى ضد فيروس كورونا.

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ووفقًا لبيان مقتضب نشره اتحاد الكرة المصري، فإنه بناء على توجيهات رئيس مجلس الوزارة ووزير الشباب والرياضة فى مصر، فإنه تقرر تعليق النشاط الكروي.

وأوضح البيان أن القرار جاء أيضًا بناء على توصيات من اللجنة الطبية فى اتحاد الكرة المصري.

ويسرى القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.

الجدير بالذكر، أن مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء كان قد أعلن فى مؤتمر صحفي، إيقاف النشاط لمدة 15 يومًا لجميع الأنشطة الرياضية.