شكرا لقرائتكم خبر عن نادى هليوبوليس يقرر غلق جميع الأماكن المغلقة للوقاية من فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر نادى هليوبوليس، برئاسة عمرو السنباطى، غلق جميع الأماكن المغلقة بالنادى، مثل صالة السينما، الصالون، صالات الجيم، صالة الإيروبيكس، المطعم، غرف خلع الملابس، صالة البريدج، صالة البلياردو، وغرف المساج والساونا، وكذلك تعليق كافة الأنشطة الرياضية وتمارين الفرق والأكاديميات بالنادى اعتبارا من اليوم الأحد ولمدة أسبوعين.



هليوبوليس

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يأتي ذلك القرار حرصًا علي صحة أعضاء نادينا الكرام وتماشيا مع قرار مجلس الوزراء المصري بإتخاذ بعض القرارات الإحترازية لفيروس كورونا.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أعلن أمس أنه سيتم تعليق الأنشطة الرياضية لمدة أسبوعين جنباً لجنب مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، وذلك كنوع من الإجراء الوقائى والاحترازى ولمنع عملية الاختلاط. وقال مدبولى، فى مؤتمر صحفى بمقر مجلس الوزراء، إن الطلاب فى المدارس والجامعات يمثلون 25% من الشعب المصرى، لفت رئيس مجلس النواب، إلى أنه تم توجيه وزارة الداخلية بغلق أى مراكز يتم فى دروس أو أنشطة دراسية.

وأصدر اتحاد الكرة بيان رسمي بتعليق النشاط الكروي لمدة 15 يوما في مصر ، بناء على تعليمات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة وجاء نص البيان كالتالي : بناءً على توجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الشباب والرياضة، وبعد الاطلاع على توصيات اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، قرر الاتحاد المصري لكرة القدم تعليق نشاط اللعبة لمدة 15 يوما اعتبارا من يوم الاثنين المقبل الموافق 16 مارس ، ويسري القرار على جميع درجات المسابقات المحلية وجميع الأعمار السنية.