شكرا لقرائتكم خبر عن باهر المحمدى من الطائرة المتوجهة لألمانيا : يارب اجبر بخاطرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر باهر المحمدى كابتن النادى الاسماعيلى صورة له داخل الطائرة المتوجهة لألمانيا على موقع تويتر وعلق قائلا : " يارب أجبر بخاطرى" ، وفى وقت سابق قال الدكتور أكرم عبد العزيز رئيس الجهاز الطبى للفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلى أن باهر المحمدى قائد الفريق تعرض لتمزق فى أربطة الركبة، مشيرا إلى أنه يحتاج من 3 أسابيع إلى شهر قبل العودة للتدريبات ، وتعرض باهر المحمدى للإصابة خلال مباراة الجونة بالدوري والتى انتهت بالتعادل الايجابى بهدف لكل فريق .

وقرر الاتحاد المغربى لكرة القدم إيقاف جميع مباريات كرة القدم خلال الفترة المقبلة بسبب فيروس كورونا المستجد، حيث أعلنت وزارة الصحة المغربية أنه تم تسجيل ثامن حالة إصابة مؤكدة بالفيروس فى البلاد، وذكر البيان الرسمى الذى نشره الاتحاد المغربى على موقعه الرسمى "تعلن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم توقيف جميع مباريات كرة القدم بكل فئاتها بداية من صدور هذا البلاغ حتى إشعار آخر"

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وكانت مباراة الرجاء والاسماعيلى التى تم تأجيلها حاسمة فى تأهل أحد الفريقين إلى نهائى كأس محمد السادس للأندية الأبطال، علما أن مباراة الذهاب، انتهت بفوز الدراويش، بهدف لصفر، وسيكون الرجاء مطالبا بتذويب فارق الهدف للحفاظ على حظوظه فى التأهل.